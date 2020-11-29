Черногория и Сербия обменялись жёсткими взаимными демаршами

Посол Сербии в Черногории, Владимир Божович, назвал "освобождением" решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 году, более ста лет назад.

Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как "вмешательство во внутренние дела Черногории". Послу Сербии в Черногории, Владимиру Божовичу, предписано покинуть Черногорию в течение 72-х часов.

В ответ, сербские власти предписали послу Черногории в Белграде, Тарзану Милошевичу, покинуть Сербию.

В 1918 году Ассамблея Черногории приняла решение об объединении с Королевством сербов, хорватов и словенцев, что стало позднее государством с названием Югославия. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.

Новость дополняется