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Черногория и Сербия обменялись жёсткими взаимными демаршами

Здравко Кривокапич, назначенный глава правительства Черногории. Подгорица, 27 ноября 2020

Посол Сербии в Черногории, Владимир Божович, назвал "освобождением" решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 году, более ста лет назад.

Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как "вмешательство во внутренние дела Черногории". Послу Сербии в Черногории, Владимиру Божовичу, предписано покинуть Черногорию в течение 72-х часов.

В ответ, сербские власти предписали послу Черногории в Белграде, Тарзану Милошевичу, покинуть Сербию.

В 1918 году Ассамблея Черногории приняла решение об объединении с Королевством сербов, хорватов и словенцев, что стало позднее государством с названием Югославия. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.

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