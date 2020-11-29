СБУ рассекретила новые данные о последствиях Голодомора

Служба безопасности Украины в День памяти жертв Голодомора 1932–1933 гг. обнародовала засекреченный ранее документ о демографическом кризисе в Украине согласно переписи населения 1937 года из-за Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис, – считают специалисты СБУ. – Советские демографы ожидали, что население Украины составляло в то время 35 млн жителей. Однако перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года".

Руководители переписи были обвинены в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" – и расстреляны, сообщает СБУ.

Верховная Рада Украины 14 лет назад признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Украинские власти обратились с просьбой к другим государствам признать Голодомор геноцидом.