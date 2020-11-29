COVID-19: среди жертв - академик РАН Владимир Фортов

Утром 29 ноября умер академик Владимир Фортов, возглавлявший с 2013 по 2017 год Российскую академию наук. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы РАН Владимира Иванова. Он назвал кончину Фортова невосполнимой потерей для России, российской и мировой науки

Как сообщили агентству в пресс-службе РАН, Фортов болел коронавирусной инфекцией. Ему было 74 года.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 683. Это немногим меньше показателя предыдущих суток, когда оперативный штаб сообщал о 27 100 новых случаях.

Западные агентства сообщают со ссылкой на Европейский центр предотвращения болезней, что 28 ноября Европа перешагнула "мрачный рубеж" - 400 тысяч смертей.

Пять европейских государств более всего пострадали от пандемии, потеряв десятки тысяч своих граждан: Великобритания - 57 551, Италия - 53 677, Франция - 51 914, Испания - 44 668 и Россия - 39 068 (это данные российского оперативного штаба, в которые включаются не все случаи смерти инфицированных коронавирусом - а, согласно официальным разъяснениям, только те, где инфекция признана главной причиной смерти).