Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

COVID-19: среди жертв - академик РАН Владимир Фортов

Академик Владимир Фортов

Утром 29 ноября умер академик Владимир Фортов, возглавлявший с 2013 по 2017 год Российскую академию наук. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы РАН Владимира Иванова. Он назвал кончину Фортова невосполнимой потерей для России, российской и мировой науки
Как сообщили агентству в пресс-службе РАН, Фортов болел коронавирусной инфекцией. Ему было 74 года.

  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 683. Это немногим меньше показателя предыдущих суток, когда оперативный штаб сообщал о 27 100 новых случаях.
  • Западные агентства сообщают со ссылкой на Европейский центр предотвращения болезней, что 28 ноября Европа перешагнула "мрачный рубеж" - 400 тысяч смертей.
  • Пять европейских государств более всего пострадали от пандемии, потеряв десятки тысяч своих граждан: Великобритания - 57 551, Италия - 53 677, Франция - 51 914, Испания - 44 668 и Россия - 39 068 (это данные российского оперативного штаба, в которые включаются не все случаи смерти инфицированных коронавирусом - а, согласно официальным разъяснениям, только те, где инфекция признана главной причиной смерти).

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG