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В Минске и других городах Беларуси начались протестные манифестации

Милиция пытается задержать участника протестной акции в сквере в центре Минска. 22 ноября 2020

В Беларуси в воскресенье, 29 ноября, акции протеста проводятся в новом формате, как и в предыдущее воскресенье. Речь идёт о децентрализации протестных манифестаций, что, как считают активисты, должно затруднить противодействие со стороны милиции.

Главные требования, с которыми уже 113-й день белорусы выходят на улицы – отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия, информирует телеканал "Белсат".

Читатели и зретели телеканала сообщили о первых задержаниях.

Ранее сообщалось, что 17 ноября на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в Минске "порядок" и "полностью остановить протестные акции".

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