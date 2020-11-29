Житель Тюмени Николай Нечаев умер после избиения в ресторане Platinum сотрудниками ФСБ - утверждает со ссылкой на несколько источников издание 72.RU.

Инцидент произошёл 15 ноября, по факту смерти Нечаева возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" - сообщает Сибирь.Реалии.

Ранее родные пострадавшего пояснили, что конфликт произошёл после того, как Нечаев в ресторане дернул за ручку двери туалета. Его жена рассказала, что находившийся в туалете посетитель грубо ответил пострадавшему, а затем ударил того в лицо. После этого к избиению, как утверждается присоединились ещё трое посетителей ресторана.

У второй стороны есть другая версия событий, подробности её неизвестны. Из-за чего произошла драка, выясняют военные следователи, отмечает издание. По его данным, в уголовном деле фигурируют 34-летний подполковник и 39-летний майор.

Администратор ресторана рассказала, что не видела раньше посетителей, с которыми конфликтовал Нечаев. По словам администратора, потерпевшего бил только один человек. По её словам, происшествие попало на камеры видеонаблюдения, записи после драки были изъяты. Причины конфликта администратору не известны.

В ФСБ пока не ответили на запрос издания о комментарии.