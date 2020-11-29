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Новое соглашение о контроле над Ла-Маншем вступит в силу с 1 декабря

Беженец из Курдистана, живущий в палатке на французском побережье Ла-Манша

С 1 декабря в силу вступает в силу новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша. Оно было подписано в субботу, 28 ноября. Будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.

В воскресенье, 29 ноября, Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые отправились к берегам Англии на самодельной лодке, сообщило Международное французское радио.
В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каЯки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашени, как инструмент для предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.

В Великобритании лейбористы ракритиковали договор, выступив за новые правила легального въезда мигрантов.

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