Новое соглашение о контроле над Ла-Маншем вступит в силу с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступает в силу новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша. Оно было подписано в субботу, 28 ноября. Будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.



В воскресенье, 29 ноября, Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые отправились к берегам Англии на самодельной лодке, сообщило Международное французское радио.

В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каЯки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.



Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашени, как инструмент для предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.



В Великобритании лейбористы ракритиковали договор, выступив за новые правила легального въезда мигрантов.