Авария на гонке "Формулы-1": Ромен Грожан выбрался из горящего болида

Французский автогонщик Ромен Грожан попал в серьёзную аварию во время гонки "Формулы 1" в Бахрейне. Его автомобиль, столкнувшись с болидом российского гонщика Даниила Квята, врезался в заграждение и загорелся. Гонщик доставлен в больницу, по имеющимся сообщениям, он в сознании, среди полученных травм - ожоги. Гонка "Гран-при Бахрейна" была остановлена, впоследствии её возобновили.

На кадрах инцидента видно, как Грожан выбирается из объятого пламенем автомобиля - при помощи бригады спасателей, которые за считанные секунды прибыли к месту аварии. Автомобиль Грожана фактически разорвало пополам. По данным организаторов, перегрузка в болиде в то время, когда он врезался в барьер, достигла 53G - в обычном автомобиле такая перегрузка была бы смертельной для водителя, однако автомобили "Формулы-1" имеют различные системы безопасности, защищающие прежде всего голову пилота.