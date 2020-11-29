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Авария на гонке "Формулы-1": Ромен Грожан выбрался из горящего болида

Французский автогонщик Ромен Грожан попал в серьёзную аварию во время гонки "Формулы 1" в Бахрейне. Его автомобиль, столкнувшись с болидом российского гонщика Даниила Квята, врезался в заграждение и загорелся. Гонщик доставлен в больницу, по имеющимся сообщениям, он в сознании, среди полученных травм - ожоги. Гонка "Гран-при Бахрейна" была остановлена, впоследствии её возобновили.

На кадрах инцидента видно, как Грожан выбирается из объятого пламенем автомобиля - при помощи бригады спасателей, которые за считанные секунды прибыли к месту аварии. Автомобиль Грожана фактически разорвало пополам. По данным организаторов, перегрузка в болиде в то время, когда он врезался в барьер, достигла 53G - в обычном автомобиле такая перегрузка была бы смертельной для водителя, однако автомобили "Формулы-1" имеют различные системы безопасности, защищающие прежде всего голову пилота.

  • Последний случай смерти пилота "Формулы-1" в результате аварии во время гонки - смерть француза Жюля Бьянки в 2015 году. Он разбился во время Гран-при Японии осенью 2014 года и несколько месяцев провёл в коме. 1 мая 1994 года во время гонки в Италии погиб знаменитый бразильский пилот Айртон Сенна. После его гибели были приняты существенные меры по повышению безопасности гонок.

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