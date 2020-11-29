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Детский хоспис могут закрыть за нарушение антинаркотического закона

Основательница детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава 

Детскому хоспису "Дом с маяком" грозит штраф до 400 тысяч рублей и приостановка деятельности из-за того, что Госнаркоконтроль обвинил учреждение в нарушении порядка оборота наркотических веществ.

Основательница "Дома с маяком" Лида Мониава сообщила, что в субботу в хоспис приехали полицейские и провели многочасовой обыск. По её словам, сотрудники МВД "целый день пересчитывали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы и журналы".

В итоге проверяющие составили на хоспис административный протокол за "неправильное оформление журналов по отчёту об использовании медицинских препаратов".

На своей странице в фейсбуке Мониава надписала, что теперь "из-за доноса" хоспис, от которого в данный момент зависят 750 детей, ждёт штраф, а оплачивать его придётся из денег, которые могли быть потрачены на медицинские цели. Она также отметила, что хоспису "всегда достаётся" за её "неугодные высказывания и действия".

Весной Лида Мониава забрала домой из психоневрологического интерната ребёнка, став его опекуном. После этого на основательницу "Дома с маяком" жаловались в органы опеки: Мониаву обвиняли в том, что она рассказывает о жизни мальчика в соцсетях. Проверка при этом нарушений не нашла.

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