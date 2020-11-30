Жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс.рублей за оправдание терроризма

Первый Восточный окружной военный суд оштрафовал жителя Хабаровска на 300 тысяч рублей в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает "Интерфакс ".

По данным УФСБ, хабаровчанин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" размещал публикации, где одобрялись и оправдывались террористические акты, совершенные норвежским террористом Андерсом Брейвиком в июле 2011 года. Подсудимый признал вину. Приговор вступил в законную силу.

23 февраля 2019 года сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Хабаровска Александра Онуфриенко. Его подозревали в подготовке стрельбы в школе. Задержанный, по данным СМИ, дал признательные показания и назвался поклонником Андерса Брейвика, устроившего теракт в Осло, в котором погибли 77 человек. При обыске у него нашли обрез, 96 патронов и листовки с националистическим содержанием. Как ФСБ удалось его найти, не уточняется. Почему он выбрал именно эту школу, он не пояснил. В феврале 2020 года Онуфриенко приговорили к 8 года лишения свободы.