Умер создатель бренда глазированных сырков "Б.Ю. Александров"

Основатель бренда молочных продуктов "Б.Ю. Александров" и президент компании "Ростагроэкспорт" Борис Александров умер в Москве в ночь на 30 ноября в возрасте 73 лет. Ранее он был доставлен в инфекционную больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

В молочном союзе России подтвердили информацию о смерти Александрова. Mash сообщает, что предприниматель попал больницу 23 ноября в тяжёлом состоянии и был подключён к аппарату ИВЛ. Представители компании "Ростагроэкспорт" подтвердили изданию "Подъём" информацию о смерти Алексадрова. "Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания ещё," - заявили в компании.

Борис Александров занялся производством глазированных сырков в начале 90-х годов. Созданная им компания "Ростагроэкспорт" выпускала сырки под марками "Б.Ю. Александров", "Советские традиции", "Ностальгия", "Крепыш" и другими. Бизнесмен трижды удостоился премии "Предприниматель года" в 2004, 2006 и 2007 году. В 2016 году он опубликовал книгу "Сырок. История моей жизни и бизнеса".

Александров был выпускником медицинского института имени Сеченова и двадцать лет работал врачом-терапевтом. Основал клинику доктора Александрова в Москве, а также центра похудения в городе Айзпуте в Латвии.