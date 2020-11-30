Десятки стран ОЗХО осудили отравление Алексея Навального

Около половины государств – участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в совместном заявлении осудили отравление Алексея Навального, совершенное в России, нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Документ, представленный на 25-й сессии Конференции государств – участников ОЗХО 30 ноября, опубликовала в твиттере британская делегация. На это обратила внимание "Немецкая волна". Глава ОЗХО Фернандо Ариас отметил, что организация продолжает вести переговоры с Москвой, чтобы направить в Россию группу экспертов для расследования случившегося с Навальным, сообщило Международное французское радио.

Кроме Великобритании, к заявлению присоединились все страны Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие государства. 56 стран выразили "полное доверие заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они также выразили обеспокоенность тем, что вещество такого же типа уже применялось 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери против бывшего двойного агента и офицера ГУ Генштаба России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

56 из 193 стран-участниц призвали Россию, на чьей территории был отравлен Навальный, к быстрому и открытому расследованию обстоятельств отравления. Это оказало бы большую помощь Конференции ОЗХО – международной организации, которая должна контролировать соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, говорится в заявлении.