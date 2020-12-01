"Когда меня не станет": Рунет о концерте Басты

В сети новые ожесточённые споры о том, как правильно себя вести в условиях эпидемии. Самая горячая тема – концерты. Прямых поводов было несколько, но самый жаркий – большой концерт Басты в Петербурге.

Рустем Адагамов:

На вчерашнем концерте рэпера Басты в петербургском «Ледовом дворце» тысячи человек плечом к плечу — организаторы проигнорировали требования эпидемиологической службы о соблюдении дистанции, сидячем партере и проч. Всем плевать на ковид, русским умирать не страшно.

Михаил Ходорковский:

Шесть тысяч человек без соблюдения социальной дистанции символично хором поют «Когда меня не станет».

Но у властей нет претензий — ведь это не одиночный пикет.

Нариман Намазов:

Вот просто скажи, [зачем] так делать? Жрать нечего? Просто в клубе выступить - не вариант было?

Александра Ольшевская:

Что вообще происходит? Это же целая армия убийц для своих бабушек-дедушек.

Саша Киселёва:

Я думаю, что проведение этого концерта - просто плевок всей концертной индустрии. То есть после 23:00 собираться нельзя, корпоративы в [задницу], а этому артисту можно собирать Ледовый дворец.

Константин Китанин:

Я искренне рад за Басту, но как же противно быть свидетелем полумер и двойных стандартов.

Юлия Витязева:

Я не хожу в театр. Хотя очень хочется

Я не хожу в кино. Хотя дети просят

Я не хожу на концерты. Хотя тянет. И сильно

Я давно не делают многое из того, что хочется

Потому что так надо

Но кому-то плевать на все

А потом во всем будет виноват Путин

Методичка:

Полку ковид-отрицателей прибыло. И оттуда, откуда не ждали – из Санкт-Петербурга. Но на этот раз речь идëт не о специфической форме онлайн и офлайн сектантства, а об образе жизни.

Не так давно в северной столице друг за другом прошли два больших концерта – Басты и группы Би-2. И прошли в полном соответствии с доктриной о несуществующей "короне" – с толпами на вход, несоблюдением масочного режима и социальной дистанции, словом, «в темноте ковид не видит».

«Би-2» уже порядком досталось за тур по городам-миллионникам с глубоко символическим названием «Выйдем из дома». Концерты на больших аренах и в выставочных комплексах не очень-то соотносятся с постепенными ужесточениями во время второй волны пандемии. Но концерты в Санкт-Петербурге могут стать той самой «последней каплей», после которой запретят «сразу всë и сразу всем».

Александр Плющев:

Питер противоречив: джазовый концерт на 100 человек - предмет проверки, концерт Басты на несколько тысяч - ОК!

Ибо - сегодня он идет на джаз, а завтра - Родину продаст.

Константин Богуславский:

Ровно в тот же день полиция проводила рейд по ресторанам на улице Рубинштейна: а вдруг в каком-то заведении четверо-пятеро сидящих за столиком задержались после 23 часов и подвергли себя и других опасности заражения коронавирусом.

Как многим известно, я руковожу кинотеатром. Сейчас я не имею права продавать более 50% мест в зале. С 1 декабря эта цифра станет 25%. У меня закрыты все точки питания по постановлению губернатора. У нас закрыт даже кинобар с попкорном и колой- это то, что даёт кинотеатрам треть всей выручки. То есть, три человека стоящих в очереди в мой бар- это нельзя, а концерт Басты на 11.000 человек с танцполом и без масок- это ок.

Понятно, что законы в нашей стране или не работают или не исполняются, а власти насрать на бизнес, если это не бизнес Сечина, но так вы хотя бы на здоровье людей не спекулируйте.

Баста постарался объясниться в Инстаграме.

Да и с этим шквалом критики согласны, конечно, далеко не все.

Ярослав Конвей:

Я надеюсь, что КАЖДЫЙ, кто высказался о концерте басты не посещает метро, развлекательные мероприятия и общепит

Игорь Ефремов:

Мне кажется особенно важным, что концерты это не только богатый и успешный Баста, а сотни и тысячи мелких артистов, для которых выступления были единственным источником дохода. А еще целая армия технического персонала — от осветителей до монтажников, которые год сидят без работы.

Евгений Фельдман:

понимаю, что у музыкальной индустрии тяжёлые времена. и что государственная регуляция сейчас такая, что концерты можно проводить.

но это не значит, что проводить их нормально, и что нормально сбрасывать ответственность на приходящих.

Ксения Собчак:

Сейчас главная тема обсуждения в сетях - концерт Басты, который собрал Ледовый дворец. Мол, айайай, как же ковид, запреты и социальная ответственность? На следующий день я была в Питере на спектакле, загруженность зала - 100 процентов (в Москве, напомню, разрешено только 25), тем временем, после 23:00 вы не можете зайти в ресторан(!). При этом рестораны все равно работают ,просто зашторивают шторы и проводят тебя через черный вход-как во времена сухого закона. Более того, как сейчас выясняется, во время Васиного концерта, на соседней улице проводился рейд ресторанов для контроля выполнения этого распоряжения 🙈

То есть главная проблема-Лицемерие и Двойные Стандарты Государства!!!! И бороться надо именно с этим!!!! Мы давно живем в сюре и глупо строить из себя моральных камертонов, когда одно постановление противоречит предыдущему - бюрократический абсурд, который всюду!!!