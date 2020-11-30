Журналисты Франции добились пересмотра ограничений свободы слова

Во Франции депутаты, составляющие парламентское большинство, заявили о готовности предложить новую версию 24-й статьи законопроекта о "глобальной безопасности". До сих пор эта статья обсуждалась в связи с тем, что она запрещает публикацию видео с полицейскими, находящимися на службе. 30 ноября о готовности изменить статью, вызвавшую общественное недовольство, сообщил глава парламентской фракции "Вперед, Республика" в нижней палате парламента, бывший глава МВД Кристоф Кастанер.



Законопроект о "глобальной безопасности" был инициирован представителями фракции "Вперед, Республика" и их союзниками из парламентской группы Agir ensemble ("Действовать вместе"), сообщило Международное французское радио. В нынешнем виде 24-я статья предлагает наказывать штрафом в 45 тысяч евро или годом тюремного заключения - за распространение видеозаписей, на которых видны лица или другие "элементы идентификации" полицейских и жандармов, если такие видео могут нанести вред их "физической и психической неприкосновенности".

Этот пункт вызвал во Франции масштабные протесты. Правозащитники и большинство журналистских профсоюзов расценили его как наступление на демократию, свободу СМИ и право на информацию.



Президент Эммануэль Макрон провёл в пятницу в Елисейском дворце встречу с главами фракций, образующих большинство, а также премьер-министром, главой МВД и министром юстиции. Комментируя жестокое избиение полицейскими музыкального продюсера Мишеля Зеклера, Макрон сказал, что эта видеозапись "вызывает стыд". Он потребовал от правительства "быстро внести изменения", чтобы восстановить доверие между гражданами и теми, кто должен их защищать.