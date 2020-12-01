Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха . Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.



Это последний из трех районов, который переходит под контроль Баку по трёхстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике.

На странице в YouTube ведомство опубликовало видео, на котором видно, как военные въезжают в регион.

20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район. Спустя пять дней азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район. Баку тогда согласился на десятидневную отсрочку, чтобы мирные жители успели покинуть район, выезд из которого возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.

Вчера президент Армении Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать возвращению из Азербайджана армянских военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших. Заместитель председателя парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в "искусственном затягивании начала" обмена военнопленными, который, по его словам, должен был начаться "сразу" после подписания 9 ноября договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.