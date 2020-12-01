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ЕСПЧ коммуницировал жалобы осужденных за нападение на Нальчик

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы осужденных по делу о вооруженном нападении на город Нальчик в 2005 году. Об этом сообщает "Правовая инициатива".

Двое заявителей не дожили до рассмотрения их дела в ЕСПЧ. Амур Хакулов в 2016 году скончался в колонии из-за неоказания медицинской помощи. Еще один осужденный – Мурат Каширгов – умер в колонии от острой сердечной недостаточности.

Обвиняемые по делу о нападении на Нальчик заявляли о пытках в ходе следствия и рассмотрения их дел в российском суде. Жалобы на пытки были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осужденные пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно.

Всего по делу были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы.

  • Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 сотрудников силовых структур, 15 гражданских, около двухсот человек были ранены. Из числа боевиков были убиты 95 человек.
  • Уроженец Кабардино-Балкарии Азамат Ахкубеков, отбывающий срок в колонии особого режима №8 в Якутии по делу о нападении на Нальчик, жаловался, что его постоянно держали в одиночной камере, лишая всякого общения, что негативно сказывалось на его психике.

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