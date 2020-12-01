ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присоединила к иску против России, поданному ранее Украиной в связи с вооружённым конфликтом в Донбассе, поданный летом нынешнего года иск Нидерландов по вопросу уничтожения в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" в июле 2014 года. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Издание цитирует запись заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищины на его странице в фейсбуке.

Как пишет Лищина, с точки зрения Украины в решении суда "имеются плюсы и минусы, но плюсов больше". К плюсам украинский чиновник отнёс тот факт, что объединение исков позволит Украине ознакомиться с засекреченными материалами следствия по делу о катастрофе "Боинга". К отрицательным обстоятельствам он отнёс то, что теперь рассмотрение иска может несколько затянуться - однако, по словам Лищины, ЕСПЧ и без того рассматривает такие дела "неторопливо".

Также к делу присоединён ещё один иск Украины - по поводу детей из украинских государственных учреждений в Донбассе, которые, как утверждается, были вывезены в Россию незаконно.

Иск Нидерландов к России в связи с катастрофой, в которой погибли 298 человек - главным образом нидерландские граждане - был зарегистрирован в ЕСПЧ в июле. Нидерландские власти считают, что Россия несёт ответственность за катастрофу, поскольку следствие установило, что "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", привезённую на территорию поддерживаемых Москвой сепаратистов.

После подачи иска Россия вышла из трёхсторонних консультаций по вопросу о "Боинге", которые она вела с Нидерландами и Австралией. Эти две страны ранее призвали Москву признать ответственность и выплатить компенсации. Россия отрицает какую-либо причастность к катастрофе "Боинга" и не принимает выводов следствия, однако у Москвы нет чёткой альтернативной версии. Также Россия отрицает поддержку сепаратистов в Донбассе, утверждая, что конфликт там - внутриукраинский.

В окружном суде Гааги сейчас идёт уголовный процесс по делу о катастрофе "Боинга", обвинения предъявлены трём гражданам России и одному гражданину Украины. Следствие пока не определило, кто конкретно отдавал приказ об уничтожении "Боинга" и выполнял его.