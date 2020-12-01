В Казани задержан подозреваемый в 32 серийных убийствах

Полиция в Казани задержала подозреваемого приблизительно в 30 убийствах пожилых женщин в нескольких регионах России. 38-летний житель города Радик Тагиров подозревается в убийствах в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Марий-Эл и Свердловской области, — сообщают “Бизнес ONLINE” и KazanFirst.

Преступления происходили в 2011-2012 годы. В дома к пожилым женщинам проникал молодой мужчина и душил их. После этого он рассыпал на полу чистящее средство, чтобы сбить со следа поисковых собак. Затем он забирал из квартир ценные вещи. Всем жертвам было от 75 до 90 лет.

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В 2011 году преступника застал на месте убийства сын одной из жертв, но ему удалось сбежать. Один раз его фиксировали камеры. Одной из потерпевших удалось выжить, но она не могла опознать его, так как была слепой. После 2012 года преступления прекратились. Следствие не исключало, что подозреваемый мог погибнуть или быть арестован. В 2017 году за информацию о нём была обещана награда в 3 миллиона рублей, позднее она была снижена до одного миллиона.

По данным “Бизнес ONLINE”, подозреваемый был пойман с помощью ДНК-теста. Утверждается, что на платке и зажигалке, которые убийца забыл в квартирах двух жертв в Екатеринбурге, нашли следы пота, принадлежавшие одному и тому же человеку. Они совпали со следами, которые удалось обнаружить на месте преступления в Поволжье. Источник KazanFirst утверждает, что задержанный "признаёт свою вину и раскаивается".