На западе Германии полиция расследует наезд автомобиля на прохожих

Два человека погибли и несколько ранены на западе Германии в Трире (земля Рейнланд-Пфальц). Автомобиль наехал на пешеходов. Агентство DPA сообщило со ссылкой на местную прессу, что 51-летный водитель, гражданин Германии, арестован. Власти призвали горожан обходить зону происшествия в связи с работой следователей.



Полиция обратилась к общественности с просьбой не распространять слухи и непроверенную информацию и "опираться на надёжные сведения, публикуемые в Твиттере местной полиции".



Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии в начале ноября заявил телеканалу ARD, что правоохранительным органам Германии надо сохранять бдительность "перед лицом угрозы со стороны исламистских экстремистов". Томас Хальденванг подчеркнул, что уровень террористической опасности сохраняется на отметке "высокий". Тогда, в конце октября - начале ноября, в Европе произошло несколько терактов.

Первым стало нападение в пригороде Парижа: 18-летний чеченец Абдуллах А., который получил во Франции политическое убежище, обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати за то, что он на уроке, посвященном свободе слова, показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Спустя несколько дней мужчина с ножом ворвался в католическую базилику Нотр-Дам в Ницце и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии устроил стрельбу в центре Вены. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 23 получили ранения.