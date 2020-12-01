МК опубликовал прослушку телефонного разговора Юлии Скрипаль об отце 

Состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери боевым ядом "Новичок", стабильное, но он не может обходиться без ежедневной помощи медиков. Это следует из телефонного разговора дочери Скрипаля Юлии и её двоюродной сестры Виктории, стенограмму которого опубликовала во вторник газета "Московский комсомолец". Откуда в редакции оказалась прослушка - издание не сообщает, отмечая лишь, что сам телефонный разговор состоялся 21 ноября.

Если верить "МК", звонок из Великобритании в Россию сделала Юлия по просьбе отца, который захотел узнать у родственников, проживающих в Ярославле, как чувствует себя его 93-летняя мать. Самому Сергею Скрипалю, со слов дочери, долго говорить по телефону тяжело: после отравления у него в горле стоит специальная трубка, помогающая ему дышать. Медики "чистят" её каждый день, Скрипалю "не хватает воздуха" и он периодически "закашливается". Из-за этого, по словам Юлии Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ вынужден постоянно жить с врачом. Сама она живёт сейчас отдельно от папы и надеется увидеться с ним на Новый год.

Согласно стенограмме телефонного разговора, наибольший вред отравление "Новичком" нанесло носоглотке Скрипаля. Восстановится ли она - таких прогнозов врачи не дают, поскольку, как выразилась Юлия, "раньше такого отравления не было ни с кем".

Сама Юлия Скрипаль, которая тоже получила дозу "Новичка", почти полностью восстановилась после отравления. Если верить опубликованной прослушке, из последствий у неё остались только "проблемы с глазами", а именно с "фокусировкой зрения".

В телефонном разговоре Юлия Скрипаль также рассказывает, что её отец "испытывает очень большое чувство вины" за то, что дочь подверглась из-за него смертельной опасности. При этом Юлия считает, что если бы она не приехала в те дни к отцу погостить, то он бы погиб. "Был бы он один, никто бы его в доме не нашёл", - говорит дочь Скрипаля. По её мнению, бывшего сотрудника ГРУ спасло только то, что получив дозу яда он вышел вместе с ней прогуляться - из-за этого их обоих нашли в бессознательном состоянии на улице в людном месте.

Также, если верить стенограмме, Юлия Скрипаль подтверждает, что яд "Новичок" был нанесён преступниками на ручку входной двери в дом её отца, и опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший сотрудник ГРУ писал прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину. "Никому он ничего не писал, ни у кого ничего не просил", - говорит Юлия. При этом в конце разговора она утверждает, что в деле о госизмене, по которому Сергей Скрипаль был осуждён в России, его "подставили" коллеги, и что сам он никогда никакой секретной информации западным спецслужбам не передавал.