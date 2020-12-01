Китай посадил на Луну свой зонд для сбора образцов грунта

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" во вторник совершил посадку на поверхности Луны. В течение двух дней он соберёт образцы грунта для доставки их на Землю.

В случае успешного сбора образцов и доставки их на Землю, Китай станет третьей мировой державой, справившейся с такой задачей.

Астронавты НАСА, летавшие на Луну на кораблях Аполлон в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века, несколько раз доставляли на Землю лунный грунт. В 1976 году советский зонд "Луна-3" завершила серию экспедиций за лунными образцами в прошлом веке.

С тех пор планетологи многих стран ожидают новых образцов с Луны.

Пока на поверхности работает лунный зонд, орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом продолжает полёт по орбите высотой примерно 200 километров - в ожидании последующей стыковки.