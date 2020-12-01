В Кабуле в результате теракта пострадали сотрудники посольства РФ 

В столице Афганистана Кабуле в результате теракта пострадали сотрудники посольства России, которые в момент взрыва самодельной бомбы находились в автомобиле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С её слов, сотрудники посольства получили лёгкую контузию. Количество пострадавших не сообщается.

Теракт произошёл недалеко от здания российской дипмиссии. По предварительным данным, его целью был двигавшийся перед дипломатической машиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако, как отметили в российском МИД, "нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

Ведомство потребовало от афганской стороны провести тщательное расследование и "принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений" в Афганистане.