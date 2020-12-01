В Петербурге независимого депутата лишили мандата по просьбе Беглова

В Санкт-Петербурге независимого депутата Светлану Уткину лишили мандата из-за того, что она не задекларировала 705 рублей из своего официального дохода. Решение большинством голосов принял Совет депутатов муниципального округа "Финляндский округ".

В петербургской организации "Объединённые демократы" заявили, что окажут Уткиной поддержку в обжаловании решения. Отмечается, что вопрос о лишении её мандата внёс на рассмотрение лично губернатор Александр Беглов.

Сама Уткина в разговоре с изданием "МБХ медиа" выразила недоумение тем, что её обвинили в нарушении декларирования доходов. По её словам, она всего лишь указала в декларации только те деньги, которые получила на руки после вычета налогов – именно они и составили 705 рублей. "Зачем указывать сумму, которую я не получала? Я указала реальные деньги, которые перевели мне на карту", – объяснила Уткина. Депутат считает, что настоящей причиной лишения мандата стала её политическая деятельность.