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Фармкомпания "Сбера" может стать единым поставщиком вакцин

Дочерняя компания Сбербанка "Иммунотехнологии" может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к компании источник.

В ноябре с инициативой наделить "Иммунотехнологии" таким статусом обращался к премьеру Михаилу Мишустину глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет издание со ссылкой на копию письма министра. В нём Мурашко отметил, что у "дочки" Сбербанка есть "все необходимые возможности и компетенции для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков", а Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о присвоении компании статуса единого поставщика.

Представитель Минфина сообщил изданию, что ведомство уже получило документ для рассмотрения.

Информацию о том, что правительство рассматривает "Иммунотехнологии" на роль поставщика вакцины от COVID-9, газете также подтвердил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, на эту роль претендуют и другие компании, в том числе "Р-Фарм" Алексея Репика. Сам Репик в разговоре с изданием эту информацию отрицал.

По оценке Шуляка, если потребность государства в вакцине составит около 70 миллионов доз в год, размер госзаказа может достичь как минимум 50 миллиардов рублей. При средней торговой наценке в 15 процентов от стоимости препарата единый поставщик сможет заработать около семи с половиной миллиардов рублей, считает Шуляк.

Сбербанк учредил "Иммунотехнологии" в мае как проектный офис для организации производства вакцины от COVID-19. За месяц до этого банк выделил три миллиарда рублей на разработку вакцин, в том числе "Спутника V".

  • В России на данный момент зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" центра имени Гамалеи и научного центра Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны ряда российских и зарубежных специалистов.
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