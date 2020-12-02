Шамсутдинов не стал извиняться в суде перед вдовой убитого им офицера

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой застреленного им офицера Даниила Пьянкова. Солдат-срочник утверждает, что старший лейтенант над ним издевался – избиения проходили в коридорах, где нет видеокамер, сказал редакции Сибирь.Реалии адвокат Равиль Тугушев.

По словам Шамсутдинова, Пьянков пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, а за несколько дней до стрельбы не давал спать и заставлял учить устав.

"Скажи, пожалуйста, неужели нельзя было слушать приказы моего мужа, добросовестно выучить устав. Зачем убил моего мужа?" – спросила Оксана Пьянкова Шамсутдинова в ходе судебного заседания.

Подсудимый сказал, что не может ответить на этот вопрос. Он не стал извиняться перед вдовой, хотя делал это по отношению к другим родственникам погибших.

На суде также были представлены итоги осмотра видеозаписей из помещения, в котором Шамсутдинов с 22 по 25 октября 2019 года вместе с другими срочниками "изучал различные документы". По словам стороны обвинения, "каких-либо конфликтов с другими военнослужащими, применения к ним насилия, в том числе к Шамсутдинову, со стороны кого-либо не установлено". На это Шамсутдинов заявил, что избивали его в помещениях, где нет камер видеонаблюдения, например в малом коридоре возле гардероба.

Рамиля Шамсутдинова обвиняют по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Его дело рассматривает суд присяжных. Сейчас доказательства предъявляет сторона обвинения. Ранее двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в отношении Шамсутдинова.