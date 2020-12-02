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Умер народный артист Борис Плотников. У него был COVID-19

В Москве на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Об этом ТАСС сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где профессор Плотников руководил художественной мастерской.

По словам ректора вуза Григория Заславского, Плотников болел коронавирусной инфекцией COVID-19. Он неделю лежал в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Борис Плотников играл на сцене Московского театра сатиры, Театра Советской армии, МХТ имени Чехова и других театров, а также сыграл несколько десятков ролей в кино. В 1976 году Плотников дебютировал в главной роли в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение", который получил гран-при Берлинского международного кинофестиваля. Одной из самых известных стала роль доктора Ивана Борменталя, которую Плотников сыграл в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце".

Плотников был гостем эфира Радио Свобода.

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