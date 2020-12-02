В севастопольском приюте заморили голодом собак 

В аннексированном Севастополе в приюте для бездомных животных погибли десятки взрослых собак и щенков. Российская прокуратура начала проверку.

На приют, в котором в общей сложности содержатся более 900 животных, обратили внимание после сюжета местного телеканала, показанного на днях. Журналисты рассказали о десятках истощённых собак в вольерах, о найденных трупах и о царящей в учреждении антисанитарии. В репортаже приют был назван "собачим концлагерем". Его директор Руслан Керимов заявил журналистам, что работники "не могут сразу всё убирать".

Агентство "Интерфакс" сообщает, что на этот год приют заключил контракт на оказание услуг по содержанию и кормлению животных на сумму более 22 миллионов рублей. Прокуратура собирается проверить, куда ушли эти средства. Согласно материалам сайта госзакупок, цена за оказание услуг по содержанию и кормлению одного животного за сутки была определена в размере 502 с половиной рублей.