Для владельца крымскотатарского канала ATR запросили 19 лет колонии

Российская прокуратура аннексированного Крыма запросила 19 лет колонии для владельца крымскотатарского телеканала ATR и бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова. Его обвиняют в создании незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремизму, а также в организации подрыва линии электропередач на юге Украины в 2015 году, что привело к блэкауту в Крыму и ущербу на 2 миллиарда рублей.

Ислямов считает уголовное дело против него политически мотивированным и вызванным его неприятием аннексии Крыма. Защита утверждает, что обвинение не предоставило никаких реальных доказательств вины владельца ATR и требует оправдательного приговора.

Ленур Ислямов успел проработать почти два месяца в правительстве Крыма уже после того, как полуостров был аннексирован. Должность вице-премьера он получил по квоте меджлиса крымско-татарского народа, позже запрещённого в России. В том же 2014 году Ислямов уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России его объявили в федеральный розыск и судят заочно.