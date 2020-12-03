"Нагнетают жути": соцсети о загадочной "проверке" слов Навального

Любопытная и пока не разрешённая до конца история вокруг Навального. Во вторник ТАСС сообщил со ссылкой на свои источники о проверке слов политика на экстремизм:

По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ. "В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

Павел Чиков:

После эвакуации Навального из России для властей вопрос , как воспрепятствовать его возвращению, встал ребром. Наверняка, товарищи майоры изучали и отматывали все его выступления и дошли до апреля.

Александр Плющев:

Будет весьма показательно, если по подозрению Навального в экстремизме будет возбуждено уголовное дело, а по факту его отравления - нет.

Сергей Смирнов:

Ну то есть они наверняка собрали совещание в АП и решили, что на Навального нужно новое уголовное дело. Политическое решение.

Решение было доведено до силовиков, они начали искать. В итоге нашли слова Навального на "Эхе" аж в конце апреля. То есть до недавнего времени это было неинтересно.

Любопытно другое, обсуждали ли на этом совещании, как поступить с Навальным в аэропорту. Потому что это следующий шаг. Или они правда думают, что на фоне этого уголовного дела Навальный не вернется? Но это явно не последнее совещание по Навальному

Фёдор Крашенинников:

Любопытно, что проверяется выстуление от 27 апреля, а не в Европарламенте. И понятно, в чем смысл: самым лучшим вариантов в Кремле считают отказ Навального вернуться в Россию и поэтому нагнетают жути. Но так не будет, пугания не пугают.

Любовь Соболь:

— Экономика валится, людям работать негде, пандемия добила итак разрушенное здравоохранение. Что делать будем, Владимир Владимирович?

— Лепить новое уголовное дело на Навального!

Когда мозгов на управление страной не хватает, в ход идут уголовные дела

Алексей Венедиктов:

Ну пересмотрел я эфир с Навальным, экстремизма там конечно нет - потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему, но вспомним, что Егора Жукова осудили и за меньшее по этой статье.

Задача - напугать, чтобы не вернулся в Россию. Чего уж тут

Наконец, откликнулся сам Навальный:

Путин, сидящий в своём бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине (изменил я ей тем, что не умер, когда меня отравили по приказу Бункерного Деда) решил добавить уголовное дело за экстремизм. Откопали эфир на "Эхе Москвы", который был аж 7 месяцев назад (!) и теперь его "проверяют". ( слайд 2 карусели)

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В эфире я выступал в поддержку нашей кампании "5 шагов для России". Требовал, чтобы уже в апреле 2020 года (повторив потом в июне) каждому взрослому выделили по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка. Отменили тариф ЖКХ на время карантина и поддержали малый бизнес.

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Сейчас, из декабря 2020, очевидно, что это была совершенно правильная программа. Она и сейчас нужна семьям и бизнесу, обедневшим из-за пандемии.

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Почитал то интервью и, думаю, понял, что там они проверяют. Ведущий (слайд 3 карусели): что вы ответите нашему слушателю, который говорит, что власть специально не будет поддерживать людей, чтобы не выполнять вашу программу и не давать вам набрать очки.

Ответ:

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"Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом".

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Ну конечно, я так и считаю. Власть, готовую оставить голодными людей только ради того, чтобы "не подыграть" определенному политику, надо свергать. Потому что это власть врагов народа. Они думают только о себе, своём богатстве и своих местах.

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Это экстремизм? Ну, возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу "5 шагов" поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты.

Этот пост вызвал просто-таки зубовный скрежет у его профессиональных недоброжелателей.

Алексей Мухин:

Алексей Навальный решил: если уж хамить, то по-крупному - самому Путину.

Цель: сделать себя врагом лично президента РФ и дальше продавать это амплуа за рубежом.

По сути, речь идёт о том же "бизнесе", которым занимается Украина, торгуя своей русофобией в ЕС и США.

Становится всё более понятным, плчему Навальный ведёт себя именно так: возвращаться он и не планировал - не для того был организован "трансфер" его тела во избежание суда по иску оскорблённого им ветерана.

За свои слова Навальный отвечать не привык, пользуясь "госдеповской крышей". Помните его истерику, когда Навальный всего лишь на сутки попал в СИЗО в Кирове?

Это слабое место у парнишки: не любит, не терпит он смотреть на мир из клетки. Но и за своё хамство он отвечать тоже не привык.

Максим Кононенко:

А вообще смешная получается конспирология.

Навальный понимает, что назад дороги нет. Что он зашкварился своим предательствам и что в России ему будут просто плевать в лицо.

Поэтому он делает заявления, которые должны привести к уголовному делу. И тогда он может не возвращаться, рассказывая своим адептам, что ему грозит политическое преследование.

Ну и будет сидеть там, как Ленин в Париже. Или где там Ленин сидел.

Юлия Витязева:

Ой, а я ещё когда говорила, что Навальный не вернётся, но будет оправдывать своё невозвращение «преследованиями» со стороны лично Путина. Ну вот, пожалуйста, любуйтесь. Как говорится, что и требовалось доказать.

Тем временем, следственный комитет официально сообщил, что никаких проверок не ведёт:

Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства.

В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам.

Армен Гаспарян:

Новость изначально была сомнительной и вызывала подозрения, что это один большой фейк. И вот СК подтвердил мое мнение.

Но главный вопрос, кому это выгодно? Конечно же, самому бьюти-блогеру, который только и ищет повод, чтобы подольше задержаться в Европе. Возвращения в Россию он явно не желает, иначе бы мы уже давно лицезрели его камбэк. Но нет, Алеша только и делает, что вбрасывает фейк за фейком, чтобы прикрываться ими перед фрау Меркель, выпрашивая возможность еще продлить ему пребывание в Германии.

Александр Коц:

Я не удивлюсь, если Навальный и являлся автором вброса о проверке своих слов. Но к нему-то никаких вопросов нет - в этом нет ничего удивительного. А вот к СК - есть. А почему бы, собственно, и не проверить?

Леся Рябцева:

Навальный — игрок, политик. Ему нужно постоянно напоминать о себе и создавать поводы, чтобы НЕ возвращаться в Россию. А ещё точнее — чтобы оправдывать своё нежелание возвращаться на Родину.

Но некоторые комментаторы поясняют, что опровержение от СКР вопроса ещё не снимает.

Дмитрий Колезев:

А, все проще: видимо, проверку проводит не СК, а другое ведомство — пишут про МВД. У ТАСС и Интерфакса ведомство вообще не названо, но фигурировало в других СМИ. Тогда получается, что СК опроверг не государственные агентства, а тех, кто перепечатал новость и додумал ведомство.

А подследственность у 280-й статьи вообще — ФСБ.