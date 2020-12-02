В открытый доступ выложены эмигрантские мемуары о революции

Колумбийский университет в Нью-Йорке выложил в открытый доступ записи устных воспоминаний ветеранов революции и Гражданской войны, оказавшихся в эмиграции.

По инициативе Радио Свобода в середине 1960-х годов несколько сотрудников Русской службы в течение двух лет собирали в Соединенных Штатах и в Европе рассказы о пережитом в годы русского лихолетья. На магнитофонных лентах были запечатлены голоса представителей различных имущественных и социальных слоев бывшей империи – судей, адвокатов, инженеров, актеров, писателей, журналистов, врачей, предпринимателей.

Среди 65 рассказчиков – художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, актриса Екатерина Рощина-Инсарова, эсер Марк Вишняк, искусствовед Владимир Вейдле, вдова философа Татьяна Франк. Это была своего рода "история проигравших".

Часть собранных записей звучала в эфире "Свободы" в 1967-м, к 50-летию революции. Полностью некоторые рассказы передавались в недавние годы. Теперь все записи доступны пользователям в интернете.