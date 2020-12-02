Оппозиционеру Марку Гальперину увеличили срок содержания в колонии 

Реутовский городской суд увеличил на 110 дней срок содержания в колонии-поселении оппозиционного активиста Марка Гальперина. Адвокат Михаил Игнатьев сообщил, что суд пересчитал время, которое Гальперин провел в СИЗО. Ранее день, проведённый под стражей, засчитывался ему как два дня колонии, но Реутовский суд засчитал его теперь как день к одному. О причинах такого решения не сообщается. Защита активиста собирается его обжаловать.

В декабре 2019 года суд заменил Марку Гальперину условный двухлетний срок на реальный по делу об экстремизме и отправил его в зеленоградскую колонию. По версии следствия, Гальперин разместил в интернете два видео, снятые в августе и сентябре 2016 года на Красной площади в Москве, которые "содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Вину активист не признал.