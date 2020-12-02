Венгерский политик покинул Fides на фоне скандала с "секс-вечеринкой"

Венгерский политик Йозеф Сайер вышел из правящей партии Fides - на фоне скандала с его участием в секс-вечеринке (как её называют медиа) в нарушение коронавирусных ограничений.

Выход из партии в среду последовал за тем, как днём ранее Сайер признал, что присутствовал на частном мероприятии в Брюсселе 27 ноября. Также стало известно, что он подал в отставку с поста депутата Европейского парламента.

"Действия нашего депутата несовместимы с ценностями нашего политического объединения", - подчеркнул премьер Венгрии Виктор Орбан. Также он сказал, что партия не забудет и не откажется от результатов 30-летней работы Сайера, но то, что он сделал, не имеет оправдания.

Сайер считается одним из основателей Fides, с помощью которой Орбан проводит в Венгрии всё более авторитарную политику. Партия выступает за консервативные христианские ценности и игнорирует, к примеру, проблемы ЛГБТ.

Йозеф Сайер также один из соавторов вызвавшей резонанс конституционной поправки, которая в 2010 году закрепила в основном законе Венгрии понятие брака исключительно как семейного союза между мужчиной и женщиной.

Бельгийские СМИ описали вечеринку с участием Сайера как секс-пати в условиях карантина, в которой, предположительно, участвовали только мужчины, включая дипломатов.

Полиция Бельгии, задержавшая в рамках начавшегося расследования около 20 человек, заявила, что Сайера заметили убегавшим по водосточной трубе, и что в его рюкзаке нашли наркотики. Политика в тот день сопроводили до его дома, где он представил дипломатический паспорт. В своём заявлении 59-летний Сайер отрицал, что употреблял наркотики. Он также сказал, что не знает, откуда они взялись в его рюкзаке.

Объявляя о своей отставке с поста депутата Европарламента 29 ноября, Сайер подчеркнул, что со временем "участие в повседневной политической борьбе имело для него всё большую эмоциональную нагрузку".