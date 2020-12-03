Риту Флорес задержали за акцию "Осторожно, хрупкое!"

В Москве из-за акции против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!" в ночь на четверг задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес. Об этом сообщила другая участница группы Мария Алёхина.

Риту Флорес (Маргариту Коновалову) задержали в больнице, куда её доставила скорая помощь. Около часа ночи в медицинское учреждение приехали полицейские и увезли Флорес в отдел полиции "Китай-город". Полицейские оформили на нее протокол по статье о повторном нарушении законодательства о митингах и оставили на ночь до суда. Заседание назначено на 3 декабря в Тверском районном суде Москвы.

28 ноября Рита Флорес, Мария Алёхина и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели возле Государственного исторического музея акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы платья и кокошники. Активистки привязали скотчем с надписью «Осторожно, хрупкое» Исраффили-Гельмана, одетого в полицейскую форму, к фонарному столбу.