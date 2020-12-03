Риту Флорес задержали за акцию "Осторожно, хрупкое!"

В Москве из-за акции против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!" в ночь на четверг задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес. Об этом сообщила другая участница группы Мария Алёхина.
Риту Флорес (Маргариту Коновалову) задержали в больнице, куда её доставила скорая помощь. Около часа ночи в медицинское учреждение приехали полицейские и увезли Флорес в отдел полиции "Китай-город". Полицейские оформили на нее протокол по статье о повторном нарушении законодательства о митингах и оставили на ночь до суда. Заседание назначено на 3 декабря в Тверском районном суде Москвы.
- 28 ноября Рита Флорес, Мария Алёхина и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели возле Государственного исторического музея акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы платья и кокошники. Активистки привязали скотчем с надписью «Осторожно, хрупкое» Исраффили-Гельмана, одетого в полицейскую форму, к фонарному столбу.
- В тот же день полиция задержала Исраффили-Гельмана, доставила его в ОВД, где на него составили протокол об участии в несогласованной акции. Вчерабыла задержана Мария Алёхина. Сотрудники МВД составили на неё протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия и отпустили под обязательство явиться в суд.
- Участники акции "Осторожно, хрупкое" ,таким образом, выступили против пыток и насилия со стороны полиции. "Бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа, – полицейское государство", - говорится в заявлении Pussy Riot. Летом 2019 года несколько участников протестных акций в Москве были привлечены к уголовной ответственности за брошенные пластиковые бутылки или стаканчики в сотрудников ОМОН.
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