"Победа" отменила 110 рейсов из-за ввода новой системы полётов

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") до конца декабря отменила 110 рейсов в аэропорты семи российских городов из-за ввода в строй новой системы аэронавигации. Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, сообщает РБК. Источник в "Победе" подтвердил точность подсчетов.

В обращении к пилотам руководство "Победы" заявило, что для аэропортов этих городов не опубликованы новые навигационные данные, что делает посадку в них небезопасной.



Авиакомпания отменила 30 процентов рейсов в Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль. Более половины отмен пришлось на аэропорт в Ингушетии, где не работает система точного захода на посадку. Кроме того, для того чтобы не отменять все рейсы в указанные города, в состав экипажей ввели летных инструкторов. Они будут помогать сажать самолеты "вслепую", ориентируясь на указания диспетчеров и бумажные карты.

Полеты в зонах, где были изменены аэронавигационные точки и маршруты, дело довольно сложное, рассказал Русской службе Би-би-си пилот одной из российских авиакомпаний. Если раньше при подготовке к полету в навигационную систему просто вносились их названия, а она выстраивала маршрут на их основе, то теперь каждый раз перед полетом надо фактически внести в него координаты точек, которых пока нет в системе, а также высоту и скорость самолета для каждой из них.



Новая система начнет работать в аэропортах европейской части России с 3 декабря. Она охватывает 49 аэродромов, 242 новых участка воздушных трасс, полностью меняет воздушную навигацию – расположение и названия точек, маршруты движения, границы различных аэронавигационных районов, стандартные схемы полётов, буквенные обозначения. Предполагается, что новая схема сократит загруженность авиадиспетчеров и уменьшит задержки самолетов из-за маневрирования перед заходом на посадку.

Однако за несколько дней до начала работы выяснилось, что из-за большого объема информации компании, предоставляющие аэронавигационные услуги, в частности готовящие электронные карты для навигационных приборов, не успели внести в них все изменения.

Опрошенные Би-би-си пилоты считают, что главной причиной такой ситуации стала Росавиация, которая слишком поздно предоставила информацию в соответствующие структуры.

Как минимум в одной крупной российской авиакомпании S7 подготовку к работе в новых условиях прошли все пилоты, сообщает Би-би-си.