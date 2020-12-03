В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) 3 декабря зафиксирован новый максимум заражений коронавирусной инфекцией - ещё 28 145 случаев за сутки. Общее число заболевших составило 2 375 546. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Умерли за сутки 554 пациента с СOVID-19. Днем ранее в стране зафиксировали максимальное суточное количество летальных исходов с начала пандемии - 589.

За день в стране выздоровели 29 502 пациента с СOVID-19. Прямо сейчас, по данным оперштаба, в России коронавирусной инфекцией болеют 474 088 человек.

В Москве за последние сутки СOVID-19 выявили у 7750 человек. В Санкт-Петербурге суточный прирост заболевших составил 3692, в Подмосковье -впервые почти 1200.

В Петербурге с 4 декабря из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводятся новые ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В частности, кафе, рестораны и бары не будут работать с 30 декабря по 3 января. Мероприятия численностью свыше 50 человек будут согласовываться отдельно через администрацию города. Также с 4 декабря отменяется возможность проводить концерты и театральные постановки при наполняемости больше четверти зала.

По данным опроса фонда "Общественное мнение" , три четверти россиян (75%) считают правильным решением отмену традиционных новогодних мероприятий и гуляний на фоне пандемии. При этом, половина опрошенных заявили, что отменить новогодние гуляния нужно по всей стране. 24 процента считают, что это следует сделать только в некоторых российских регионах.

В среду президент России Владимир Путин объявил о начале широкой вакцинации от COVID-19 со следующей недели.По словам Путина, в России уже произведено порядка 2 миллионов доз вакцины. "Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", – сказал президент, отметив, что начать необходимо с первых двух групп риска – врачей и учителей.

Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит Владимир Путин, пишет "Фармацевтический вестник". Этому мешают проблемы с законодательством и с производственными мощностями.