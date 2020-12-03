Правозащитники выступили в защиту директора "Правовой инициативы"

Более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) подписали открытое письмо в защиту директора проекта "Правовая инициатива", гражданки США Ванессы Коган. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Накануне стало известно, что миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство Коган, которая прожила в России 11 лет. В МВД мотивировали решение угрозой безопасности России.От неё потребовали покинуть страну в течение двух недель. В Москве у Коган живут муж и двое детей, они российские граждане.

"Если российские власти считают "угрозой безопасности" защиту жертв домашнего насилия, пыток, похищений и насильственных исчезновений, значит, их представление о таких угрозах расходится с мнением большинства жителей нашей страны",— говорится в открытом письме "Мемориала", "Общественного вердикта", СПЧ, Московской Хельсинкской группы и других. Правозащитники требуют "в интересах безопасности Российской Федерации, в интересах её граждан" отменить аннулирование вида на жительство в России Ванессы Коган и затем предоставить ей российское гражданство, на которое она ранее подавала заявление.

"Правовая инициатива" действует в России с 2000 года. Проект занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза.

Правозащитники представляют интересы пострадавших в Европейском суде по правам человека и занимаются делами из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, а также делами крымскотатарских активистов.

Её юристы подали в ЕСПЧ, Международный уголовный суд и комитеты ООН 445 жалоб в интересах 1790 заявителей. За это время ЕСПЧ вынес постановления по 252 жалобам в пользу 1201 заявителя, компенсация составила в общей сложности 25,5 миллионов евро, сообщает "Коммерасантъ".