Тихановская: я готова возглавить Беларусь в переходный период

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в четверг, что готова возглавить страну в "переходный период".

В видеообращении, опубликованном в ютьюбе, Тихановская высказала мнение, что нынешний белорусский режим "разваливается" и вскоре неминуемо наступит "этап диалога" и переговоры. По словам Тихановской, она официально заявляет, что в этот период – до новых выборов – готова возглавить Беларусь. По её словам, уже созданы структуры, которые могли бы ей помочь, включая Координационный совет. Оппозиция также разработала проект конституционной реформы.

Став после недопуска ряда кандидатов фактически единым кандидатом от оппозиции на выборах президента, Тихановская заявляла, что, в случае её победы, не намерена держаться за власть, а обеспечит проведение новых выборов. Победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко, что вызвало массовые протесты в стране, продолжающиеся до сих пор. Сама Тихановская под давлением властей в августе покинула Беларусь и сейчас находится за рубежом. Она называет себя легитимным представителем белорусского народа. С ней встречаются лидеры и высокопоставленные представители стран Запада. Тихановская убеждена, что на самом деле победила на выборах, но формально она не провозглашала себя президентом в изгнании.

Лукашенко тоже заявляет о необходимости конституционной реформы и о том, что после принятия изменений в конституции Беларуси уйдёт с поста. Однако неясно, когда именно будут внесены такие изменения, в чём они будут заключаться, не обозначены и сроки возможного ухода Лукашенко.