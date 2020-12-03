Минюст заявил о "юридической войне" против России

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война. Министр заявил, что в этом контексте Москва должна не только защищаться, но и наступать. "Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", – сказал он.

Чуйченко назвал самым большим делом против России в иностранных судах дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании более $50 млрд. Минюст ранее заявлял, что Россия не согласна с мнением генпрокурора Верховного суда Нидерландов, который рекомендовал отклонить её просьбу о приостановке решения Гаагского арбитража по делу ЮКОСа.

"С началом 2021 года в России начнется новый виток репрессий, – отмечает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. – Следующий год предвыборный (выборы в Госдуму в сентябре), снова внутренние и внешние враги активизируются. Иностранное вмешательство затрагивает всевозможные сферы жизнедеятельности, оранжевые революции подступают всё ближе к границам. Президент еженедельно совещается с членами Совета Безопасности РФ. Направления традиционные уже 10 лет – интернет, НКО, уличные протесты, усиление вертикали власти".

Чуйченко также предложил вывести все СИЗО и колонии за черту городов. "Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населенных пунктов эти учреждения", – сказал Чуйченко. По словам министра, это поможет не демонстрировать людям "действительность, связанную с лишением свободы", а ФСИН станет "гуманнее".

Инициатива Минюста повлияет на реализацию прав людей, находящихся в изоляторах, считает эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский. Он объяснил РБК, что усложнятся не только встречи арестантов с родственниками. "Это вообще затруднит все: затруднит доставку продовольствия, корреспонденции, доставку всего в изоляторы. Это сулит, судя по всему, серьезнейшие осложнения в реализации прав людей, которые в изоляторах. Вот что такое в суд попасть из изолятора? Это многочасовая езда, если летом, то вы там просто помираете от жары и духоты, если зима, вы там околеваете от холода. А вот если за городом, сколько часов потребуется? Какая-то мука будет", – выразил свои опасения Шаблинский.