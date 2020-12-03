Азербайджан впервые озвучил потери в Карабахе: почти три тысячи солдат 

Азербайджан впервые озвучил потери своей армии за полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе. В четверг министерство обороны страны официально заявило о 2 783 погибших и 1 245 раненых военнослужащих. Более ста солдат числятся пропавшими без вести. "Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизней наших мучеников", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее власти Армении сообщили, что суммарные потери за время конфликта её армии составили 2 660 военнослужащих. Азербайджан заявляет, что эта цифра занижена в разы. В ответ на это министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что речь не идёт об окончательной цифре, поскольку поиск и опознания погибших ещё не окончены.

Точные данные о потерях техники с обеих сторон до сих пор отсутствуют. Азербайджан заявлял, что в ходе боёв Армения потеряла 305 танков, 79 БМП, 251 артиллерийское орудие и шесть ракетных комплексов С-300. Официального подтверждения этой информации со стороны Армении нет.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.

Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.

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