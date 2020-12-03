Росгвардия потратит 5,5 миллионов рублей на стол для совещаний 

Росгвардия потратит пять с половиной миллионов рублей на стол для совещаний. Согласно тендеру, размещённому на портале госзакупок, мебель предназначена для штаб-квартиры ведомства в Москве, она должна быть изготовлена из искусственного камня.

Кроме большого стола, Росгвардия закупает три стола поменьше, на шесть человек, по цене 870 тысяч рублей за штуку, трибуну из искусственного камня за 407 тысяч рублей, а также офисные кресла, обтянутые натуральной кожей, средняя стоимость которых - 100 тысяч рублей.

Общая стоимость мебели для столичной штаб-квартиры Росгвардии - 11,5 миллионов. Подрядчик должен поставить её в офис на улице Красноказарменная до конца марта 2021 года.