Умер историк литературы Борис Фрезинский

Историк литературы Борис Фрезинский умер на 80-м году жизни в Санкт-Петербурге 3 декабря. Об этом в фейсбуке сообщил историк Борис Каганович. У умершего была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа, однако причина смерти не сообщается.

Фрезинский родился в 1941 году в Ленинграде, в 1964 году окончил физический факультет ЛГУ, в 1980-м защитил диссертацию по теории оптической связи. С 1967 по 1994 год читал курсы высшей математики в Ленинградском электротехническом институте связи, одновременно занимался историей литературы.

В сферу его интересов входили творчество Ильи Эренбурга, писателей группы "Серапионовы братья", Николая Бухарина, Льва Троцкого, история левой оппозиции в ВКП(б), – рассказывает Colta.ru. Фрезинский опубликовал около 300 работ, в том числе более 40 книг.

C начала восьмидесятых он регулярно публиковался в журналах "Вопросы литературы", "Звезда", "Иностранная литература", "Нева", "Новое литературное обозрение", "Новый мир", "Юность" и других изданиях. Он был гостем эфиров Радио Свобода.