Арестован ютьюб-блогер, снимавший нарушения на кладбищах 

Балашихинский суд Подмосковья арестовал до 29 декабря блогера Андрея Дейнеко, снимавшего видеоролики о нарушениях на кладбищах для ютьюб-канала "Смертельно опасно".

Защита Дейнеко просила о домашнем аресте, поскольку жена обвиняемого находится на третьем месяце беременности. Кроме того него есть шестилетний ребёнок и он является единственным кормильцем в семье. Однако суд при вынесении решения не учёл эти обстоятельства.

Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжестью было заведено на Андрея Дейнеко 1 декабря. По версии следствия, Дейнеко во время съёмок сюжета на Николо-Архангельском кладбище Подмосковья повздорил с замдиректора учреждения Кобой Мезвришвили, который пытался помешать съёмке, и ударил его кулаком в грудь. Первоначально экспертиза обнаружила у Мезвришвили только кровоподтёк и ссадину, однако повторная экспертиза зафиксировала также ушиб сердца. Защита Дейнеко утверждает, что на компьютерной томографии этого ушиба не видно и он диагностирован только со слов потерпевшего.

Накануне соведущий Дейнеко на ютьюб-канале "Смертельно опасно" Вадим Назаров опубликовал видео конфликта с Мезвришвили. На записи не видно, чтобы Дейнеко вступал с замдиректора кладбища в физический контакт.

Ранее блогеры выпустили около десяти роликов, в которых, в частности, утверждали, что администрации Бутовского и Перепечинского кладбищ допускают нарушения при захоронениях, а сотрудники столичного ГБУ "Ритуал" на подведомственных им кладбищах требуют взятки с родственников умерших.

Оба блогера считают уголовное дело, заведённое на Андрея Дейнеко, заказным.