В Латвии задержали журналистов, сотрудничающих с "Россией сегодня"

В Латвии Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала нескольких журналистов, сотрудничающих с изданиями Sputnik и Baltnews. Эти издания связаны с российским информационным агентством "Россия сегодня". У шести человек - журналистов, а также политического активиста Владимира Линдермана - прошли обыски.

Среди задержанных были бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко, журналистка Baltnews Алла Березовская. После допросов их отпустили под подписку о невыезде. Они проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу.

Как сообщили в правоохранительных органах Латвии, дело возбуждено по статье о нарушении санкционного режима Евросоюза. Санкции ЕС были введены против гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Сами журналисты - внештатные авторы связанных с агентством изданий - утверждают, что к их работе санкции против Киселёва никакого отношения не имеют. Такого же мнения в МИД России, который обвинил Латвию в "вопиющем попрании свободы СМИ".

В пресс-службе СГБ изданию Delfi сообщили, что задержания и обыски были связаны с подозрениями в нарушении международных санкций. Следствие по делу, как утверждают в СГБ, началось в январе. "Полученная в ходе следствия информация дает основания подозревать, что имела место передача хозяйственных ресурсов лицу, против которого направлены санкции ЕС в связи с действиями, направленными на разрушение территориальной цельности, суверенитета и независимости Украины" - говорится в сообщении. Имя этого лица не называется.