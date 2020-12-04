Палата представителей потребовала освободить политзаключённых в РФ

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с требованием освободить российских политических заключенных, в том числе карельского исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Текст резолюции опубликован на сайте Конгресса.​

В документе говорится, что Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам и требует от властей России освобождения лиц, признанных политзаключёнными, в частности, правозащитным центром "Мемориал". В резолюции приводится несколько конкретных фамилий - это бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, активисты Константин Котов и Анастасия Шевченко, журналист Игорь Рудников (он уже находится на свободе), Юрий Дмитриев и осуждённый в связи с деятельностью запрещённой в России религиозной организации "Свидетели Иеговы" Деннис Кристенсен.

В резолюции содержится призыв ко всем представителям США на переговорах с Россией поднимать тему политзаключённых. Также в ней содержится призыв применять Акт Магнитского или другие санкционные законы к лицам, ответственным за незаконное лишение свободы людей в России.

Кроме того, принята резолюция о признании бизнесмена Евгения Пригожина угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов - сообщает Север.Реалии.

Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.