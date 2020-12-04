"Один бил, другой убил". Соцсети о гибели девушки в прямом эфире

Youtube-блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, во время интернет-стрима выставил на улицу свою девушку Валентину в одном нижнем белье. К моменту, когда он решил впустить ее обратно, она успела провести на морозе несколько часов. Когда блогер внес ее в квартиру, девушка уже была без сознания. Решетников вызвал скорую, которая, приехав, констатировала смерть. Все это время – вплоть до приезда полиции – он продолжал вести стрим, в то время как тело девушки лежало рядом с ним на диване.

Многие шокированы не только этой историей, но и тем, что подобные эфиры существуют – и собирают немало зрителей.

Арина Холина

Ужас в том, что все это кто-то смотрел. И не только сегодня.

Ирина Камаева

Какой-то известный стример выгнал свою беременную девушку на мороз, после чего она умерла. Умерла прямо в эфире. То есть это видео расшаривают всюду. Я вот узнала, благодаря этой новости, что эти стримеры – это целый ублюдочный мир. Есть те, кто бьет своих девушек в эфире, есть те, кто бьет матерей – в это невозможно поверить, но это тоже расшаривают. А есть вот те, кто выгоняют беременных подруг раздетыми на мороз. И потом сидят возле, причитают. Но главное – при этом не выключают камеру. Если бы это было кино, это было бы даже красиво, так как ролик обрамлен красивой песней "Беспечный Ангел". Наверное, скоро появится описание какой-то новой патологии – жить и умирать в прямых эфирах. Надеюсь, что также выделят и другой уровень патологии, и опишут смотрящих часами вот это вот все.

Екатерина Мурашова

Какой то [кошмар] творится, реально, один стример бил, второй убил. Пусть я буду брюзжащий бумер, но с этим что то надо делать, куда-то не туда и мы, и они повернули.

Боря Колмогоров

Вот такие они, "кумиры" молодежи, грустно и печально, что люди их смотрят и донатят им деньги, к сожалению моему, вывод один: какая власть, такие и люди. Всё грустно и печально, в нашей стране.

Комментаторы требуют, чтобы Решетникова и ему подобных покарали по всей строгости закона.

Мария Арбатова

Прежде мы знали о бизнесе на пыточном видео только из "Брата 2", и Данила Багров бойко разбирался с подлецом Ричардом Мэннисом. Оказалось, что тем же самым промышляют здесь и сейчас одни наши подонки, а другие подонки за это платят. Нынешняя история леденит кровь и требует ответственности для всех её соучастников!

Дмитрий Медников

Было бы логичным продолжить стрим в местах не столь отдаленных для приведения в адекватность всех торговцев дебилоидной популярностью, а также их безмозглых хронофагов зрителей, где будет возможность либо понять чем занимались, либо проверить говнохайп уже на себе.

Екатерина Винокурова

Что касается истории про девушку, замерзшую на морозе, пока ее парень вел стрим – и ему продолжали донатить...



... Лютая история про то, что выросло запредельно жестокое поколение, которое поклоняется даже не золотому Тельцу, а лайкам и кликам и создало отдельный жанр стримов, где люди платят за то, чтобы смотреть на унижения других людей.



Кошмар просто, а главное – вот из чего они выросли? Каких книг недочитали? Какие фильмы недосмотрели? С какого момента вот это самое с людьми происходит?



Я бы, кстати, только приветствовала, если бы силовики вместо ловли подростков за чаты или вместо вызова на допросы ветеранов Сталинградской битвы занялись бы ловлей реальных мучителей и садистов.

Другие считают, что властям нужно заняться регулированием того, что публикуется в соцсетях.

Владимир Волков

Беззаконие в интернете приводит к летальным исходам и закон обязан контролировать подобных "блогеров"!

Александр Коц

Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи.



Один нажирается, как свинья, и дубасит перед камерой свою субтильную подружку, которую потом по недоразумению в новостях назовут "моделью". В каком-то модном кафе дубасит, на глазах у отдыхающей публики, которая к жертве не проявляет никакого сочувствия. И на глазах у своих подписчиков, которые не нарадуются на своего "мужественного кумира". Растет подписота – растут рекламные гонорары.



Другой вместе с беременной подругой упарывается наркотой онлайн, так, что несостоявшаяся мама в прямом эфире умирает от передоза. И он пускает носом пузыри над ее телом – опять же под камеру, роняет слюни на ее застывшую грудь, бормочет что-то, уйдя тропой мефедроновых грез. Вместо того, чтобы вызвать скорую. А подписота смотрит, несколько часов смотрит, пока кто-то сообразительный не позвонил в полицию.



И это ведь только самые громки, известные случаи, а это теперь – целая индустрия с множеством вполне вменяемых и чистоплотных ниш, но есть одна, которая называется "днище". У которого появляются все новые и новые подражатели. И ниша эта находится вне правового поля. Может, Роскомнадзор у нас вместо неудавшейся борьбы с Телеграмом вот этим днищем займется, чтобы по несколько часов такого адка не транслировалось в головы. Только без кампанейщины, в которой под топор попадут сразу все стримеры оптом.

НЕБОЖЕНА

Таких потерянных людей, как Валентина, тысячи в нашей стране. Они готовы терпеть унижения и жестокость ради донатов (на одном из стримов ей брызнули в лицо из перцового баллончика). А потом мы удивляемся, что подростки им подражают, снимают на видео избиение бомжей или изгоев в школе. Иногда забивают их насмерть ради привлечения к себе внимания.



Короче, всех этих [безумных] стримеров надо подсчитать, стерилизовать и поместить в особые места с мягкими стенами. Готова написать законопроект.

Есть и мнение, что такие стримы должны регулироваться не на уровне государства, а на уровне самих сетевых платформ. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что нужно законодательно закрепить возможность прерывать стримы, в которых демонстрируется насилие, – он считает, что техническая возможность для этого есть.

Антон Красовский

Я не знаю, кто тут должен быть наделен таким правом: Роскомнадзор или еще кто-то.

По мне так такие стримы должны запрещать сами платформы, а не государство. Сами платформы должны слать страйки, банить, причем банить пожизненно таких вот говноблоггеров.

А вот если платформы этого не делают, тогда государство должно их штрафовать.

Причем всем же очевидно, что основной потребитель этих стримов или каких-нибудь еще [выплесков] с убийствами в прямом эфире – это молодой или очень молодой, немыслимо [плохо] образованный человек. Таких в мире большинство. И естественно на этот класс и рассчитано большинство контента в ютьюбе.

Если вы посмотрите тренды, то увидите ЧТО туда на самом деле попадает.

Конечно надо останавливать стрим и сразу, словно тревожной кнопкой, вызывать полицию. И сажать. Всерьез сажать, а не на двушечку.

Журналист Ирина Щербакова, автор статьи о культуре треш-стримингов, рассказала изданию The Village, что раньше Решетников входил в компанию стримеров, которые ради донатов издевались на камеру над бездомным алкоголиком Валентином Ганичевым. По ее мнению, Reeflay не был похож на других треш-стримеров и мог отказаться от этого способа заработка, но не удержался от соблазна:

Почему люди выбирают в этом оставаться – даже если занятие уже выходит им боком? Решетникова травили конкуренты по стримам – я помню фотографии с дымовыми шашками, свиной головой, которую ему подбросили. Это собачья жизнь. И чертовски опасная. И без стабильного заработка. Но что-то людей в ней держит.

И я думаю вот что. Треш-стримы, как и многие другие вещи в интернете, – быстрый и простой способ получить славу. Люди готовы платить тебе вниманием и деньгами просто за то, что ты регулярно что-то делаешь в эфире. На это подсаживаются – особенно если до этого в жизни признания было недостаточно. Когда ты, как Решетников, то работал в автосервисе, то пытался стать стилистом и явно хотел чего-то большего.

Стас пробовал стримить игры, но популярности не снискал. А вот когда он начал на стримах пить, звать других людей пить, привлек колоритного алкоголика Валентина, начал Валентину давать на камеру леща за 600 рублей – внимание пошло.

Вспомнили комментаторы и нашумевшую историю Екатерины Диденко, чей муж погиб, прыгнув в бассейн с сухим льдом, – видеоролик, где этот момент был запечатлен, Екатерина опубликовала в соцсетях.

Анна Фишакова

До этого видео я думала, что показные рыдания на камеру веселой вдовы Екатерины Диденко сразу после смерти мужа и выкладывание этих видео в Инстаграм, чтобы набрать побольше аудитории – это мрак. Теперь понимаю, что это были цветочки. Эти люди перестали различать грань между виртуальным миром и реальным.

Немало просмотров собирают сейчас и посвященные этой истории новостные сюжеты на федеральных каналах.

Анна Качкаева

Адище сетевого стрима про "смерть в прямом эфире" вырвалось на эфирные просторы страны. Новости, дневные шоу, вечерние шоу. Возмущаются, обсуждают, шумят, взывают, клеймят. Разъясняют старшему поколению у экрана что такое "стрим". В студиях – воодушевленные вниманием "большого экрана" пьющие, бьющие, матерящиеся "популярные" стримеры. Новые герои. С ними беседуют. И со смаком крутят, крутят, крутят кадры жлобоватых, унижающих развлечений со смертью в финале. В некоторых эфирах федеральных каналов лицо умершей на стрим-вечеринке все-таки "прикрывают" (заблюрили/размыли), в большинстве демонстрируют со всеми стриминговыми подробностями. Вот и вся разница.

Телеведущая Ксения Бородина назвала смерть девушки "закономерной".

В то же время сомнительные заработки девушки – еще не повод применять к ней насилие, напоминают комментаторы.

Многим кажется, что насилие по отношению к девушкам в прямом интернет-эфире в последнее время участилось.​ Так, в октябре свою девушку избил в прямом эфире блогер Андрей Бурим (Mellstroy).

Алиса Никитина

Все же цензура должна быть, я считаю, и в интернете в том числе. Вчера один стример из тех, кто делает всякий треш в прямом эфире за деньги, убил девушку прямо во время трансляции. Непреднамеренно, но методом вполне себе фашистским – выгнал ее на мороз в одном белье и не пускал в квартиру в наказание за пьянку. Все это время он общался с подписчиками, а когда спохватился, девушка уже окоченела от холода. Он втащил тело в помещение, увидел, что она мертва, но трансляцию не остановил. И этот случай не первый. Не так давно был случай, когда девушку избили на треш-стриме. А еще был случай в Украине, когда во время стрима мужчина покончил с собой из-за унижений, которые его заставили перенести другие "блогеры". Кстати, они даже не сразу заметили, как этот мужчина вышел из окна, причем в комнате была в том числе и его жена. Она тоже не сразу спохватилась.

Когда ситуация с избитой девушкой, лицом которой один неадекват пытался разбить стол, обсуждалась на телевидении, большинство галдело – "самавиновата! чего ты туда поперлась?". Но меня лично волнует другое – как подобные вещи пропускает тот же ютуб? Почему люди это смотрят и платят за это деньги? Ведь всякие треш-стримеры получают донаты от зрителей. Почему сажают за селфи в церкви, а за такой контент – нет?!

Молодые девушки, увы, часто мозгов не имеют, особенно, если не было достойного воспитания. Поэтому они и дальше будут влипать во всякие ситуации. Но мне бы хотелось, чтобы риск расстаться с жизнью или получить телесные поверждения при этом был сведен к минимуму. Возгласы "самавиновата, тактебеинадо", я считаю, никому не помогут. Но если запрещать такой треш, то да, жизнь будет безопаснее. Если работать над культурой населения, чтобы подобные стримы просто никто не смотрел. Смотрят это в основном подростки. Какое влияние это на них оказывает?

Может, я уже рассуждаю, как бабка, размахивающая клюкой: "Это всё ваши кумпутерные игры виноваты!", но, блин, так и до "голодных игр" недалеко. Конечно, несчастья с людьми, особенно в измененном алкоголем сознании, происходят и без стримов. Я это хорошо понимаю. Но ведь убийство и избиения – это просто самое трагическое, что там происходит. Есть и менее фатальные события, но все они сопряжены с унижением, которые разлагают личность как зрителя, так и участника.

В общем, написала на эмоциях... меня подобное очень расстраивает.

Мила Левчук

Это второй на моей памяти случай, когда девушка серьезно пострадала в прямом эфире стримера. Предыдущий раз другой блогер несколько раз ударил девушку лицом об стол, сломал ей челюсть и разорвал рот лопнувшими брекетами. На это смотрят десятки тысяч человек, за это скидывают деньги. Конкретно с этими двумя существами мне все понятно. Зверья в нашем мире полно. Кто-то жене руки рубит, кто-то стримит насилие, между ними разница лишь в том, что один блогер, а другой нет.

Я сразу думаю о девушках. В обоих случаях это эскорт, в обоих случаях участвовали в стриме за деньги. Только мертвая девушка еще и встречалась с ним около года. Честно, не вдавалась в подробности. Мне дико другое. Как можно продавать за деньги такие вещи, как свое достоинство? Эти стримеры за донат плюют людям в лицо, бьют их, унижают, всячески издеваются. И девушки в том числе терпят это. За деньги! Мертвая Зая его еще и любила со слов ее друзей. Что сломалось? Почему им кажется оно того стоит?

Я считаю, человеческое достоинство – самое драгоценное, что у нас есть! Ни за какие деньги его нельзя продавать. И не любовь это, когда нет уважения между людьми. А те, кто платят за то, чтобы посмотреть на унижения, люди, что с ними?

Женская власть

Интересная "мода" вообще появилась издеваться над женщинами на камеру. Феминизм им не нуЖон.

Пульхерия Ананасовна

А помните, месяц назад российский стример в прямом эфире разбил девушке лицо? Погудели, повозмущались и заглохло, никакого больше хайпа и ай-яй-яев, а сам Мелстрой как стримил, так стримит и дальше.

Сейчас новый подобный стрим и дело закончилось убийством. Стример в арендованном частном доме издевался на девушкой, потом выгнал ее без одежды на балкон, где она и замерзла. При этом стример вел трансляцию до тех пор, пока его не забрали в полицию.

Первого стримера поклонники оправдывали тем, что та девушка знала, куда шла и сама его довела. И он типа еще молодец, надо было ей врезать сильнее.

Вот. Сильнее случилось.