Правительства Европейского союза в пятницу заявили о готовности принять общий бюджет на 2021 год. Осталось лишь, чтобы Польша и Венгрия сняли своё вето с семилетнего проекта общего бюджета (на период с 2021 по 2027 год).

Бюджет на 2021 год для всех участников ЕС уже разработан с учётом прогнозируемых финансовых показателей на семь лет вперёд. Однако Будапешт и Варшава отказываются принять его, поскольку распределение средств из этого бюджета привязано к соблюдению верховенства закона в каждой из стран союза. Венгрия и Польша стали объектами пристального внимания со стороны других союзников – в связи с проводимыми в этих странах мерами по ущемлению независимости судов, СМИ и неправительственных организаций. Как отмечает агентство Reuters, линия польских и венгерских властей может обойтись им в десятки миллиардов евро из общеевропейских фондов.

Если рамочный бюджет 2021–2027 годов не будет принят из-за позиции Будапешта и Вены, то и бюджет ЕС на 2021 год не будет иметь законной силы, говорится в сообщении Reuter.