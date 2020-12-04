В Кемеровском новом детском саду обвалился потолок

В Кемерове в детском саду, построенном шесть дней назад и находящемся на гарантии генерального подрядчика, обвалились части потолка. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на городскую администрацию, "никто не пострадал".

В городской администрации агентству сообщили, что подрядчик "оперативно устранит недостатки", что "на месте работает комиссия". Предварительно установлено, что чрезвычайное происшествие "произошло из-за скрытого дефекта потолочного перекрытия". Во избежание новых происшествий, "специалисты обследуют все конструкции детского учреждения".

Как сообщило издание ZNAK.com со ссылкой на соцсеть "ВКонтакте", Видеозапись с места происшествия появилась в паблике "ЧП Кемерово".

Новый детский сад "Замок детства" на 200 мест, построенный по "федеральной адресной инвестиционной программе", был открыт шесть дней назад. На его строительство из федерального бюджета было выделено более 250 миллионов рублей, из областного — 50 миллионов рублей, из городского — более 64 миллионов рублей, сообщает Znak.com.