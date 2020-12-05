В Москве началась вакцинация от COVID-19 для групп риска

В Москве началась вакцинация от коронавируса. Первые пункты бесплатной вакцинации препаратом "Спутник V" будут работать ежедневно, на базе городских поликлиник. Записаться на прививку могут сотрудники учреждений образования, соцзащиты и здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не беременные и не кормящие грудью. Как утверждают в мэрии, за первые пять часов на вакцинацию зарегистрировались пять тысяч человек.
В России за последние сутки зафиксировано 28 782 заражений COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Умерли за день 508 человек. Всего от коронавируса в России погибли более 42,5 тысяч пациентов.
- Многие специалисты подвергают официальные данные о числе умерших от COVID-19 сомнению: во-первых, сами власти признают, что в них включаются только те случаи, в которых коронавирус был признан главной причиной смерти, во-вторых, так называемая избыточная смертность в нынешнем году по сравнению с прошлым в большинстве регионов России существенно выше, чем официальные цифры умерших от коронавирусной инфекции.
- Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
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