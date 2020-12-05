В Москве началась вакцинация от COVID-19 для групп риска

В Москве началась вакцинация от коронавируса. Первые пункты бесплатной вакцинации препаратом "Спутник V" будут работать ежедневно, на базе городских поликлиник. Записаться на прививку могут сотрудники учреждений образования, соцзащиты и здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не беременные и не кормящие грудью. Как утверждают в мэрии, за первые пять часов на вакцинацию зарегистрировались пять тысяч человек.

В России за последние сутки зафиксировано 28 782 заражений COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Умерли за день 508 человек. Всего от коронавируса в России погибли более 42,5 тысяч пациентов.