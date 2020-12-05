В Красноярском крае житель пытался поджечь отдел полиции

В Маннском районе Красноярского края задержали жителя, который ночью бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение полиции. По словам сотрудников, возникшее возгорание удалось быстро потушить. Пострадавших нет.

Издание "Дела.ру" со ссылкой на свой источник сообщает о возбуждении уголовного дела по статье "Теракт". Как утверждается, злоумышленник имел конкретные мотивы к устранению отдела полиции. Он готовился к преступлению и соорудил по меньшей мере пять зажигательных приспособлений. Другие СМИ пишут о причастности задержанного к военной разведке.

Известно, что нападавший 1989 года рождения ранее был судим. Мотивы поступка устанавливаются. На место прибыл начальник Главного управления регионального МВД Александр Речицкий.

Два месяца назад нападавшего задерживали после того, как он бросил банки тушёнки в окна районной администрации. Тогда ему был назначен административный штраф в размере около 400 тысяч рублей.