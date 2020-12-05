В Петербурге задержали основателя движения "Перемен" Валерия Соловья

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора на встрече сторонников движения "Перемен" задержали его основателя, политолога Валерия Соловья. Об этом пишет "МБХ медиа". По словам Соловья, официальной причиной задержания полицейские назвали нарушение масочного режима.

Ранее неизвестные кинули в толпу участников встречи дымовую шашку и раскидали листовки с надписью "От подобных "перемен" попадёт Россия в плен". Одного из них задержали сотрудники полиции.

Движение "Перемен" создано в октябре этого года. Соловей назвал его "децентрализованным" движением, которое будет работать, в том числе опираясь на опыт белорусских протестов. Организация, в частности, требует отмены пенсионной реформы и отставки правительства.