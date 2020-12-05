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В Ереване тысячи протестующих вновь потребовали отставки Пашиняна

Никол Пашинян на митинге в Ереване. 18 ноября 2020

В Ереване 5 декабря тысячи протестующих вновь потребовали отставки Никола Пашиняна в связи с подписанием в минувшем месяце мирного соглашения с Азербайджаном.

Манифестанты, собравшись на площади Свободы, "Никол - предатель" и "Армения без Никола". Протестующие размахивали флагами Армении и Нагорного Карабаха.

Пашинян объявил о подписании мирного соглашения с Азербайджаном 10 ноября. Бои продолжались шесть недель, погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей.

Согласно договору, Азербайджан вернул под свой контроль часть территории Нагорного Карабаха и прилегающие территории. Заключённое при посредничестве России соглашение привело к крупнейшему поражению сил, которые с 1994 года, при поддержке Армении, контролировали Нагорный Карабах.

В обращении к народу 12 ноября Никол Пашинян признал, что подписанный им документ был плохим для Армении. Он, однако, подчеркнул, что это был единственный выбор, который обеспечил выживание Карабаха.

Несмотря на то, что в последние недели тысячи протестующих выходили на улицы Еревана, требуя отставки Пашиняна, он не проявил готовности к уходу со своего поста. Оппозиция, которая считает Пашиняна ответственным за беды, связанные с 44-дневной войной в Нагорном Карабахе, грозит, что в случае, если до вторника премьер не объявит о своей отставке, по всей стране будут организованны акции гражданского неповиновения, сообщило Радио Азатутюн.

Нагорный Карабах признан частью Азербайджана, но этнические армяне, составляющие большинство населения в этом регионе, отказываются признать правление Азербайджана.

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